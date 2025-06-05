Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Kasaya tam 30 milyon euro girecek

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip çıktı. Üstelik bu kez İngilizler değil... Milli futbolcu için ortaya atılan yeni iddiaya göre, sarı kırmızılılar bu transferden 30 milyon euro kazanabilir. İşte detaylar...

Sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımı yıldız isimlerle takviye etmek isteyen sarı kırmızılılar, öte yandan birçok isimle yol ayrımında. Bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz...

Adı Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle anılan milli futbolcu için bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer döneminde West Ham United, geçen sezonun başında ise Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha var.

30 MİLYON EURO KAZANDIRABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek her ne kadar 'satmayı düşünmüyoruz' dese de Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcuya Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.

Alman ekibinin Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koymak istiyor.

Öte yandan Galatasaray'ın, bu sezon attığı 14 golle şampiyonluğun mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı kenar forvet arayışlarına hız verdiği belirtildi.