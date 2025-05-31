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Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer sorusuna kısa cevap: "Kısmet"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Alper Yılmaz&#039;ın babasından transfer sorusuna kısa cevap: &quot;Kısmet&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun transfer ihtimaliyle ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sezonu Başakşehir galibiyetiyle noktaladı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sezonu 14 gol ve 6 asistle tamamlarken, Avrupa ekiplerinin de radarına girmeyi başardı.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer sorusuna kısa cevap:

"KISMET"

Başakşehir maçının ardından Barış Alper'in geleceği merak konusu olurken, babası Yüksel Yılmaz'a "Oğlunuz Galatasaray'da kalacak mı?" sorusu yöneltildi. Yüksel Yılmaz, iki ellerini yana açarak sadece "Kısmet" cevabını verdi.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer sorusuna kısa cevap:

Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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