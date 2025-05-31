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Erden Timur'dan cevap! Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kiralık sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili soruya cevap verdi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu; Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 olmak üzere toplam 37 gol kaydetti.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sezonun son maçında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız santrforu Victor Osimhen, Başakşehir mücadelesini de boş geçmedi ve RAMS Park'ta farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Erden Timur'dan cevap! Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? - 1. Resim

GALATASARAY, OSİMHEN'İ BEKLİYOR

Sezon başı sürpriz şekilde Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Bonservis bedeli 75 millyon euro olan Osimhen'e, Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var. Galatasaray yönetimi ise takımda kalması için tüm şartları zorladığı futbolcunun kararını bekliyor. 

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, en golcü sezonunu yaşayan, Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi olan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Ekol TV'ye açıklama yaptı. Timur'un, Victor Osimhen cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Erden Timur'dan cevap! Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? - 2. Resim

"HERKES BU KADAR İSTİYOR"

"Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusu yöneltilen sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi, "İnşallah. Herkes bu kadar istiyor, inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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