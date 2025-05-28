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Galatasaray'ın Osimhen paylaşımı rekor kırdı: Dakikalar içinde 200 bini geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın Osimhen paylaşımı rekor kırdı: Dakikalar içinde 200 bini geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan kulübü Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı gollerle şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olmayı başardı. Sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulübün bonservisini almak için büyük uğraş verdiği dünyaca ünlü Nijeryalı golcü için kulüp resmi hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi en büyük soru işareti Victor Osimhen'de yaşanıyor. Tüm transfer politikasını 26 yaşındaki santrforun takımda kalıp kalmayacağına göre belirleyecek olan yönetim, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den gelen astronomik teklif sonrası Osimhen'i ikna edebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'ın Osimhen paylaşımı rekor kırdı: Dakikalar içinde 200 bini geçti - 1. Resim

Nijeryalı santrfor hakkında "Al Hilal ile anlaştı" ve "Yıllık 45 milyon euroya anlaştı" şeklindeki haberler manşetleri süslerken, sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.

OSIMHEN'E YENİKAPI MESAJI

Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasından bir fotoğraf yayımladı. Kulübün resmi X (eski adıyla Twitter) hesabında yer verilen karede, Victor Osimnhen'in sahnede taraftarı selamladığı sırada yüzüne yansıyan tebessüm dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Osimhen paylaşımı rekor kırdı: Dakikalar içinde 200 bini geçti - 2. Resim

"BİR ÜLKEYİ TAM 5 YERİNDEN BİR ADAM FEHETTİ"

"Bir şarkı yağmur gibi doldurabildi bir semti. Bir ülkeyi tam 5 yerinden bir adam fethetti" mesajını taşıyan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dakikalar içinde 200 bin görüntülemeyi geçen Osimhen paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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