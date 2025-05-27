Victor Osimhen'in Al Hilal'e transferini duyurdular: Maaşı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 10:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 10:49 - Güncelleme:

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Victor Osimhen cephesinden sarı-kırmızılı camiaya üzücü haberler geliyor. Attığı goller ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Nijeryalı santrfor hakkında "Al Hilal ile anlaştı" haberleri manşete çıkarken; Suudi Arabistan basını, gece yarısı golcü futbolcunun maaşını da duyurdu.

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde Napoli'den kiraladığı, sözleşmesinde yazan "75 milyon euroya serbest kalır" maddesine rağmen bonservisinin alınması için mali şartların zorlandığı Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında gece yarısı yer alan haberlerde; Al-Hilal Kulübü'nün, 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferini tamamladığı belirtildi. ANLAŞMA 3 YILLIK Suudi medyası, Al-Hilal ile Osimhen arasında 3 yıllık prensip anlaşması sağlandığını yazdı. Transfere dair tüm detayların da netleştiği, golcü futbolcunun kısa süre içinde Suudi Arabistan'a gelip resmi imzayı atacağı ifade edildi. İlgili Haber Yenikapı'da görkemli gece! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında bir futbolcu ıslıklandı YILLIK 45 MİLYON EURO Çapraz bağı kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası skor yükünü (40 maç, 36 gol, 8 asist) üstlenen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla takımını ayakta tutan Osimhen'in, Suudi Arabistan'dan yıllık 45 milyon euro maaş alacağı iddia edildi. OSIMHEN FORMASI RESMİ SİTEDE Al-Hilal Kulübü'nün resmi sitesi, dün Victor Osimhen formasını sayfasına koydu. Kısa süre sonra formanın kaldırılması ise dikkat çekti. İlgili Haber Galatasaray'da Fernandao Muslera'ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş