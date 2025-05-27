Victor Osimhen'in Al Hilal'e transferini duyurdular: Maaşı belli oldu!
Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Victor Osimhen cephesinden sarı-kırmızılı camiaya üzücü haberler geliyor. Attığı goller ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Nijeryalı santrfor hakkında "Al Hilal ile anlaştı" haberleri manşete çıkarken; Suudi Arabistan basını, gece yarısı golcü futbolcunun maaşını da duyurdu.
Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde Napoli'den kiraladığı, sözleşmesinde yazan "75 milyon euroya serbest kalır" maddesine rağmen bonservisinin alınması için mali şartların zorlandığı Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan basınında gece yarısı yer alan haberlerde; Al-Hilal Kulübü'nün, 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferini tamamladığı belirtildi.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Suudi medyası, Al-Hilal ile Osimhen arasında 3 yıllık prensip anlaşması sağlandığını yazdı. Transfere dair tüm detayların da netleştiği, golcü futbolcunun kısa süre içinde Suudi Arabistan'a gelip resmi imzayı atacağı ifade edildi.
YILLIK 45 MİLYON EURO
Çapraz bağı kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası skor yükünü (40 maç, 36 gol, 8 asist) üstlenen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla takımını ayakta tutan Osimhen'in, Suudi Arabistan'dan yıllık 45 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.
OSIMHEN FORMASI RESMİ SİTEDE
Al-Hilal Kulübü'nün resmi sitesi, dün Victor Osimhen formasını sayfasına koydu. Kısa süre sonra formanın kaldırılması ise dikkat çekti.