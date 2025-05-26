Yenikapı'da görkemli gece! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında bir futbolcu ıslıklandı

Galatasaray dün Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını taraftarıyla kutlarken, geceye bir olay damga vurdu. Oyuncular tek tek sahneye davet edilirken, sıra eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'a gelince taraftarlar arasında ıslıklar yükseldi.

Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğu ve armasına taktığı 5. yıldızı kutlamak için dün Yenikapı'da taraftarıyla bir araya geldi.

Futbolcular, kurulan dev sahneye tek tek davet edildi. Futbolcuların sahneye davet edilmesi sırasında ise yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

EFE AKMAN ISLIKLANDI

Eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman sahneye davet edildiği sırada taraftarlardan ıslık sesi yükseldi. Genç oyuncu kendisine gösterilen tepkinin ardından sahnede fazla durmadı.

PERFORMANSI SÖNÜK KALDI

19 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 287 dakika süre alırken, çıktığı 10 maçta sadece 1 asist üretebildi.