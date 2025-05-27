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Galatasaray'da Fernandao Muslera'ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Fernandao Muslera&#039;ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyon Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan ve uzun süredir kaptanlık pazubandını takan Fernando Muslera'nın merak konusu olan akıbeti netleşti. Okan Buruk, Uruguaylı file bekçisinin takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki kaptanı da belirlendi.

Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda taraftarlarıyla bir araya geldi ve yağmura rağmen coşkulu bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamada duygusal anlar da yaşandı. 2011 yılında Türkiye'ye gelen ve aylardır takımdaki geleceği merak konusu olan Fernando Muslera, Yenikapı'da gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray'da Fernandao Muslera'ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu - 1. Resim

OKAN BURUK AYRILIKLARI AÇIKLADI

Teknik direktör Okan Buruk, dün yaptığı açıklamada, Muslera ile Dries Mertens’in ayrılacağını açıkladı. Deneyimli antrenör, "Onların ayrılacak olması bizi çok duygulandırıyor. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Ayrılıklar bu işin bir parçası" ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'da Fernandao Muslera'ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu - 2. Resim
Mertens ve Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara 30 Mayıs Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesiyle veda edecek

YENİ KAPTAN ICARDI

Muslera'nın takımdan ayrılmasının kesinlik kazanması sonrası "Yeni kaptan kim olacak?" sorusu akıllara geldi. Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemiyle birlikte Mauro Icardi üstlenecek.

Galatasaray'da Fernandao Muslera'ya veda! Yeni kaptanlar belli oldu - 3. Resim

İKİNCİ KAPTAN ABDULKERİM, ÜÇÜNCÜ KAPTAN KAAN

Sabah'ın haberine göre; bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli yıldız, Muslera'dan pazubandı devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı belirlendi.

Icardi ve Abdülkerim'in sahada olmadığı anlarda ise pazubandı milli futbolcu Kaan Ayhan takacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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