Yer sarı gök kırmızı! Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaraylı futbolcular Yenikapı'ya geldiğinde coşku tavan yaptı. Konserler, dron gösterileri taraftarları mest etti. Futbolcular tek tek sahneye çağrılırken kupa havaya kalktığında meydan 'Şampiyon' sesleriyle doldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ -Galatasaray 25. şampiyonluğunu, bir başka deyişle de 5. yıldızını görkemli bir törenle kutladı. Şampiyonun, Yenikapı Miting Alanı’nda düzenleyeceği Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi’nden başladı. Sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti.

Otobüsle şehir turu atan sarı kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

BİR BÜYÜK GURUR

Sarayburnu’na inen kafile, burada tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yaptıktan sonra Yenikapı’ya ulaştı. Burada toplanan yüzbinlerce Galatasaraylı takımı büyük coşkuyla karşıladı. Kutlamada DJ performansları, konserler, dron gösterisi ile Pyro Show yapıldı. Sıra kupanın verilmesine geldi.

Önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk büyük gurur yaşarken kaldırılan şampiyonluk kupası sezonun meyvesi oldu.

TEKNEYLE GELDİLER

Galatasaray Yenikapı'ya tekneyle gelirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sahildeki vatandaşlar kafileye el sallarken futbolcular da aileleriyle birlikte neşe dolu anlar yaşadı.

GALATASARAY ÇOK BÜYÜK

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, üstü açık otobüsteki anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Taraftarların tezahüratları arasında ilerleyen Nijaryalı futbolcu bu anlarda, "Bu kulüp çok büyük" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: OSİMHEN'İ İSTİYORUZ

Kutlamalarda taraftarlar sık sık Osimhen’in kalması yönünde tezahüratlar yaptı.

Başkan Dursun Özbek büyük mutluluk yaşadıklarını söylerken, “Osimhen, büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor. Avrupa’da başarılı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum” derken bir de slogan üretti ve, “Şimdi tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray” sözlerini kullandı.

KÖTÜLERE KARŞI KAZANDIK

Dursun Özbek, "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

OKAN BURUK BİR BAŞKA GURURLU

Galatasaray’da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk için dün bir başka gurur günüydü. Sarı kırmızılı taraftarlar hocaya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Okan Hoca, “Müthiş bir kutlama oldu. Yağmurun etkisi var ama Galatasaray taraftarı, her zaman olduğu gibi takımın yanında. Kutlanacak kupalar var, oyun var... Galatasaray futbolu sevdirdi, Süper Lig’in bu kadar kaliteli olmasına, ilgi çekmesine yakışacak oyuncular buraya geldi” sözlerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA: HEPSİNDEN ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray'la vedaya hazırlanan kaleci Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Galatasaray Lisesi'nden buraya kadar çok büyük emek ver. Hepsinden çok mutluyuz. Gelen sanatçılara teşekkürler. Burada olmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" sözlerini kullandı.

BARIŞ ALPER: ARTIK ALIŞTIM

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz, "Çok mutluyum. Üç yılda beş kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim" sözlerini kullandı. Futbolcu ligde 12 gol, üç asistlik performansıyla şampiyonluğa katkı verdi.

MORATA: İNSANLAR MUTLU

Morata büyük bir sevinç yaşadıklarını söylerken, "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için" sözleriyle duygularını ifade etti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: HER SEZON BÖYLE KUTLUYORUZ

Abdülkerim Bardakcı, "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız" derken Mario Lemina, "I love Galatasaray!" sözlerini kullandı.

YUNUS AKGÜN: ÇOK ŞÜKÜR

Kutlamada Yunus Akgün, "Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray" sözlerini kullanırken Berkan Kutlu, "Yunus'a katılıyorum. Şimdi tadını çıkaralım" dedi.