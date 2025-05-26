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Osimhen'den şampiyonluk kutlamasında transfer mesajı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen&#039;den şampiyonluk kutlamasında transfer mesajı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran isimlerden Victor Osimhen, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldız coşkusunda taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, transfer sorularına cevap verdi.

Osimhen'den şampiyonluk kutlamasında transfer mesajı! - 1. Resim

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

26 yaşındaki yıldız golcü, "Benim için konuşmak gerçekten çok zor. Ben burada şu anda Galatasaray oyuncusuyum. Kariyerimden ve oynadığım oyundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi. 

Yıldız golcü, bu sezon Galatasaray forması ile 40 maçta 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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