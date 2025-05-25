Galatasaray kupasını Yenikapı'da kaldırıyor! Kutlama detayları belli oldu

Galatasaray, 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlanacak. Binlerce sarı kırmızılı taraftarın toplanacağı alanda birçok sanatçı sahneye çıkacak, futbolcular 5'inci yıldızı taraftarlarla kutlayacak. Günün programı belli oldu, geri sayım devam ediyor. İşte Yenikapı'dan son dakika detayları...

Canlı Anlatım Özeti BİRÇOK SANATÇI SAHNEYE ÇIKACAK

METRO SEFERLERİNE DÜZENLEME

KULÜPTEN PAYLAŞIM

KUTLAMALAR HANGİ KANALDA?

YENİKAPI'DA KUTLAMA PROGRAMI

KUPAYI HACIOSMANOĞLU VERECEK

GÖZTEPE MAÇINI İZLEDİLER

25.05.2025 14:31

BİRÇOK SANATÇI SAHNEYE ÇIKACAK

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak olan sanatçılar belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada hangi saatte hangi ismin sahnede olacağı belirtildi. İşte "Champions Fest" akış planı ve detaylar...

25.05.2025 14:05

METRO SEFERLERİNE DÜZENLEME

Metro İstanbul, kutlamalar nedeniyle sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, taraftar yoğunluğuna karşı birçok hatta sefer saatlerinin gece 01.30’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Şampiyonluk kutlamasının gerçekleştirileceği alanın kent merkezinde olması nedeniyle Metro İstanbul, M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

25.05.2025 13:20

KULÜPTEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın X hesabından yapılan paylaşımda kutlama alanından fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yenikapı Etkinlik Alanı #GSFest için hazır! Saat 17.00’de ana sahnede başlayacak organizasyona kadar Fanzone Etkinlik Alanı’ndaki eğlenceli aktivitelere katılabilirsiniz."

25.05.2025 13:01

KUTLAMALAR HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

25.05.2025 12:27

YENİKAPI'DA KUTLAMA PROGRAMI

Girişler Yenikapı Miting Alanı'na saat 16.00'da başlayacak.

Saat 17.30'da takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Adası'ndan dönecek ve Yenikapı'ya gelecek.

Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular sahneye çıkacak.

⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

25.05.2025 11:43

KUPAYI HACIOSMANOĞLU VERECEK

Galatasaray, bu akşam 5'inci yıldızını takacak, 25'inci şampiyonluğunu kutlayacak. Kulislerde kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vermeyeceği konuşuluyordu ancak bu konuda açıklama geldi.

Hacıosmanoğlu, "İnşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.

25.05.2025 11:24

GÖZTEPE MAÇINI İZLEDİLER

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamaların adresi Yenikapı oldu. Dün başlayan etkinlikler için binlerce taraftar alana akın etti. Saat 19.00’da başlayan Göztepe karşılaşması, burada kurulan dev ekrandan takip edildi.

Yer: İstanbul