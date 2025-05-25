Mertens'ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına Dries Mertens’in gözyaşları damga vurdu. Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye çıkarken, taraftarlara veda etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran anlardan biri Dries Mertens'in vedası oldu. Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte sahneye çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Tribünlerin tezahüratları ve alkışları arasında Mertens de duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara el sallayarak veda etti.