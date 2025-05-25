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Mertens'ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mertens&#039;ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına Dries Mertens’in gözyaşları damga vurdu. Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye çıkarken, taraftarlara veda etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran anlardan biri Dries Mertens'in vedası oldu. Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte sahneye çıktı.

Mertens'ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu - 1. Resim

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Tribünlerin tezahüratları ve alkışları arasında Mertens de duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara el sallayarak veda etti.

Mertens'ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu - 2. Resim

Mertens'ten duygusal veda: Gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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