Mauro Icardi sahalara dönüyor! 6 ay sonra ilk kez çalıştı

Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası formasından uzak kalan Mauro Icardi, 6 ay aradan sonra bireysel antrenmanlara başladı. Arjantinli yıldız, Kemerburgaz'da takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, uzun süredir hasret kaldığı sahalara ilk adımı attı. 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı yaşadığı sakatlık sonrası formasına veda eden Arjantinli oyuncu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Takım iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma idmanları yaptı. Çalışma, dört takımlı mini turnuva ile sona erdi.

Takım antrenmanı devam ederken, Icardi saha kenarında bireysel çalışmalarını sürdürdü.