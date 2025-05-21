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Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray&#039;a bildirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiorentina, devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için son kararını verdi. 15.5 milyon euroluk opsiyon masada ama… İtalyan kulübü harekete geçti, sarı-kırmızılılara cevap iletildi. İşte detaylar…

Fiorentina'nın, ara transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdiği öne sürüldü.

Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi - 1. Resim

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15,5 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmayacak. Zaniolo'nun kiralık transferi ise Fiorentina'ya 3,2 milyon euroya mal oldu.

Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi - 2. Resim

Fiorentina formasıyla şu ana kadar 13 maçta görev alan Zaniolo, takımına skor katkısı sağlayamadı. Sezonun ilk yarısını bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak geçiren Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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