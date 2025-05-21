Fenerbahçe'den PSG'ye 40 milyon euroluk çifte hamle!

Fenerbahçe, PSG'nin yıldızının bonservisini almak için harekete geçti. Devre arasında alınan yıldızın bonservisi için de kesenin ağzını açtı. PSG'ye yapılacak o teklif, Avrupa'da ses getirecek. İşte detaylar…

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verirken, Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Paris Saint Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı ve Kolo Muani için toplamda 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Devre arasında PSG'den kiralanan Slovak savunmacı Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni topladı. Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, PSG, 29 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.

KOLO MUANİ SÜRPRİZİ

Aynı haberde yer alan bir diğer iddiaya göre Fenerbahçe, Paris Saint Germain'in bir diğer oyuncusu Kolo Muani için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin 25 yaşındaki forvet için en az 25 milyon euro bonservis istediği öne sürüldü.

Haberde, Fenerbahçe'nin her iki futbolcunun transferini tamamlayabilmesi için PSG'ye toplam 40 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi.