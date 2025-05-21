Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı? Napolili yönetici bizzat açıkladı

Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı? Napolili yönetici bizzat açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da fırtına gibi esen ve takımını adeta şampiyonluğa taşıtan Victor Osimhen'i Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Napolili bir yönetici, sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza olan ilgisine değindi, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, performansıyla adeta sezona damga vurdu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

"7-8 KULÜP ALMAK İSTİYOR"

Sabah'ın haberine göre; Napoli kaynakları, Osimhen'in transferine dair önemli bilgiler paylaştı. İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor için şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi."

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN'E TEKLİF VAR MI?

Fenerbahçe'nin Osimhen'e olan ilgisine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan yetkili, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede oturan Victor Osimhen, tüm resmi maçlarda 36 kez ağları havalandırarak bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Baba ve oğlunu hastanelik etti... O anlar kameraya yansıdıAğırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şansal Büyüka: Ali Koç'u seçimde yenebilecek tek isim... - SporŞansal Büyüka: Ali Koç'u seçimde yenebilecek tek isim...Süper Lig ile Serie A karşılaştırıldı, fark ortaya çıktı! Yata yata oynadık - SporSüper Lig ile Serie A karşılaştırıldı, fark ortaya çıktıBeşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu - SporBeşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de bulduAziz Yıldırım hamle için hazırlanıyor! Beklediği şeyler çok farklı - SporAziz Yıldırım sessizliğini bozacakFenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! İlk sırada 25'lik yıldız var - SporFenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! İlk sıradaki isim...Osimhen'e bir kulüpten iki ayrı teklif! '100 milyon euro' detayı... - SporOsimhen'e bir kulüpten iki ayrı teklif
Sonraki Haber Yükleniyor...