Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı? Napolili yönetici bizzat açıkladı

Galatasaray'da fırtına gibi esen ve takımını adeta şampiyonluğa taşıtan Victor Osimhen'i Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Napolili bir yönetici, sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza olan ilgisine değindi, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, performansıyla adeta sezona damga vurdu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

"7-8 KULÜP ALMAK İSTİYOR"

Sabah'ın haberine göre; Napoli kaynakları, Osimhen'in transferine dair önemli bilgiler paylaştı. İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor için şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi."

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN'E TEKLİF VAR MI?

Fenerbahçe'nin Osimhen'e olan ilgisine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan yetkili, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede oturan Victor Osimhen, tüm resmi maçlarda 36 kez ağları havalandırarak bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirdi.