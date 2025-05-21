Yıldızların altında çılgın kutlama! Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamaları çok konuşulacak

Sarı kırmızılılar, unutulmaz bir şölene imza atacak. Üstü açık otobüsle taraftar selamlanarak etkinlik alanına gidilecek. Beş yıldızlı sahne şovları unutulmaz bir gece yaşatacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, 25. şampiyonluğunu beş yıldızlı bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor.

ÜST ÜSTE İKİ GÜN

Kayseri maçı öncesinden başlayan hazırlıklar çerçevesinde sarı kırmızılı yönetim, hem TFF hem de İstanbul Valiliği ile irtibata geçti ve gerekli izinleri aldı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk kutlamalarını pazar günü yani; 25.05.2025’te yapabilmek için TFF’ye başvurarak Göztepe maçının cumartesiye alınmasını sağladı. İstanbul Valiliği de Yenikapı’daki miting alanını kutlamalara açtı. Cumartesi günkü Göztepe maçı da bu alanda kurulacak dev ekranlardan verilecek. Böylece Yenikapı’da üst üste iki gün boyunca şampiyonluk coşkusu yaşanacak.

PODE SENTAR SÜRPRİZİ

Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Yenikapı’ya hareket edecek olan sarı kırmızılı kafile, yol boyunca taraftarlarını selamlayarak etkinlik alanına gelecek. Yenikapı’daki 25. şampiyonluk kutlamalarında 5 yıldız temalı sahneler kurulacak. Drone’lar ile gökyüzüne beş yıldız yansıtılacak. Ayrıca ışık şovları eşliğinde dev platformda sarı kırmızılı futbolcular tek tek sahneye çağrılacak. Kutlamada teklif götürülen Edis, Altay, Kenan Doğulu, Emir Can İğrek ve Hadise gibi Galatasaraylı sanatçıların yanı sıra sık sık gol kutlamalarında kullanılan Pode Sentar şarkısını söyleyen Mc Livinho ve DJ Guuga ile de irtibata geçildi.

ADRESE TESLİM TOP GÖNDERİLİR

∂ Galatasaray, bu sezon duran top organizasyonlarından en çok gol bulan takım oldu. Sarı kırmızılıların ligde attığı 87 golün 36’sı bu şekilde kaydetti. 36 golün 12’si kornerlerin ardından, 11’i penaltıdan, 10’u serbest vuruşlar sonrasında, 3’ü ise kullanılan taçların devamında geldi. Adrese teslim ortalarıyla Sara, Galatasaray’ın 36 duran top golünün 13’ünde meşinsyuvarlağın başında yer aldı. Brezilyalı oyuncu, 6 asistle takımına ayrıca katkı sağladı.