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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak? Tarih ve saat açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray&#039;ın şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak? Tarih ve saat açıklandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğa ulaşan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede ve ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor....

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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