Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak? Tarih ve saat açıklandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.
Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğa ulaşan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede ve ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor....
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru