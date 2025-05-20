Osimhen'den Galatasaray paylaşımı geldi: Taraftar yorum yağmuruna tuttu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız paylaşımı yaptı. Taraftarlar, Osimhen'in paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında geldi.

5. YILDIZ PAYLAŞIMI

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalara devam ederken, Nijeryalı golcüden 5. yıldız paylaşımı geldi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yaptığı paylaşımda Galatasaray logosunun üzerine 5. yıldızı taktığı görülen Osimhen'in paylaşımı taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Chelsea ve Al-Hilal taraftarı başta olmak üzere yurt dışından birçok futbolseverin de Nijeryalı golcünün paylaşımına yorum bıraktığı görüldü.