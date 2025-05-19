Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Victor Osimhen'den ise şampiyonluk kutlamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı takarak tarih yazdı.

Şampiyonluğun ardından gözler sarı-kırmızılıların bu yılki başarılarında büyük pay sahibi olan ve kutlamalarda doyasıya eğlenen Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e çevrildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, Nijeryalı yıldızdan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

O İSMİ UNUTMADI

Şampiyonluğun ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Osimhen, kendisinin el örmesi bebeğini yapan ve hediyesini takdim eden Kayserili çiftçi Neslihan Demir'i de unutmadı. Osimhen, Demir ile olan karesine paylaşımlarında yer verdi.