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Haberler > Spor > Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı

Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen&#039;den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Victor Osimhen'den ise şampiyonluk kutlamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı takarak tarih yazdı.

Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı - 1. Resim

Şampiyonluğun ardından gözler sarı-kırmızılıların bu yılki başarılarında büyük pay sahibi olan ve kutlamalarda doyasıya eğlenen Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e çevrildi.

Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı - 2. Resim

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, Nijeryalı yıldızdan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray, 5. yıldızı taktı! Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım... O ismi unutmadı - 3. Resim

O İSMİ UNUTMADI

Şampiyonluğun ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Osimhen, kendisinin el örmesi bebeğini yapan ve hediyesini takdim eden Kayserili çiftçi Neslihan Demir'i de unutmadı. Osimhen, Demir ile olan karesine paylaşımlarında yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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