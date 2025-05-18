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Victor Osimhen'den Galatasaray transfer açıklaması!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen&#039;den Galatasaray transfer açıklaması!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. 

Sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Victor Osimhen'den Galatasaray transfer açıklaması! - 1. Resim

Nijeryalı yıldız, şampiyonluk sevinciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Bu başarıda emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte büyük bir iş başardık." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'den Galatasaray transfer açıklaması! - 2. Resim

"BU ANIN KEYFİNİ YAŞIYORUM"

Osimhen, geleceğiyle ilgili gelen soruya ise "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum. Geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum. Galatasaray'da çok mutluyum ve bu anın keyfini yaşıyorum." şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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