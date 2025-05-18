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Okan Buruk'tan laptop göndermesi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Okan Buruk, Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yaptığı hareketi tekrar etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine haftalar kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. 

Okan Buruk'tan laptop göndermesi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye mesaj - 1. Resim

Okan Buruk, galibiyetin ilan edilmesiyle birlikte yayıncı kuruluşun kamerasının önüne 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu bir laptop yerleştirdi. 

Okan Buruk'tan laptop göndermesi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye mesaj - 2. Resim

 Bu hareket, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yaptığı hamleyi hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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