Okan Buruk'tan laptop göndermesi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye mesaj
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Okan Buruk, Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yaptığı hareketi tekrar etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine haftalar kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.
Okan Buruk, galibiyetin ilan edilmesiyle birlikte yayıncı kuruluşun kamerasının önüne 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu bir laptop yerleştirdi.
Bu hareket, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yaptığı hamleyi hatırlattı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran