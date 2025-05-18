Muslera penaltıdan gol attı! Galatasaray'da tarihi an

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kazandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, kazandığı penaltıda sürpriz bir ismi topun başına gönderdi.

Normalde kalesindeki kurtarışlarıyla bilinen Muslera, bu kez hücumda sahneye çıktı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen deneyimli kaleci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.