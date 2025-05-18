CANLI ANLATIM | Galatasaray - Bellona Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, şampiyonluk maçında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti "FUTBOLDA HER ŞEY VAR"

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

İLK YARIDA ASLAN KAZANDI

GALATASARAY 8 MAÇINI KAZANDI

16 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

ASLAN TAM KADRO

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI KAPALI GİŞE OYNANACAK

ASLAN'IN HEDEFİ 5. YILDIZ

ÇİFTE KUPA HESAPLARI

OKAN BURUK 4. ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

6 FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYON OLACAK

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR'UN 58. RANDEVUSU

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İLK 11'LER BELLİ OLDU

18.05.2025 18:27

"FUTBOLDA HER ŞEY VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu:

"Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz." "Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor."

18.05.2025 18:25

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu:

"Kesinlikle favori bir takıma karşı oynayacağız. Muhtemelen şampiyon olacaklar. Aynı zamanda kazandıkları Türkiye Kupası'ndan dolayı onları tebrik ediyorum. Zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar onların işini zorlaştırmak istiyoruz. İyi oynayacağımızı düşünüyorum." "Normal şartlarda bir değişiklik yapmıyoruz. 4-2-3-1 ile başlayacağız. Galatasaray'ın baskısı da önemli olacak. O baskıya göre değişiklik yapabiliriz. İlk 15-20 dakikayı 0-0 geçirmemiz gerekiyor."

18.05.2025 17:43

İLK YARIDA ASLAN KAZANDI

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.

18.05.2025 17:43

GALATASARAY 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

18.05.2025 17:43

16 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

18.05.2025 17:43

ASLAN TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor müsabakasına tam kadro çıkacak.

Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

18.05.2025 17:42

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI KAPALI GİŞE OYNANACAK

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Bu mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

18.05.2025 17:42

ASLAN'IN HEDEFİ 5. YILDIZ

Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

18.05.2025 17:42

ÇİFTE KUPA HESAPLARI

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kapatmak istiyor.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparladı. Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.

18.05.2025 17:42

OKAN BURUK 4. ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

18.05.2025 17:42

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en az 1 puan alması durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıkacak.

18.05.2025 17:41

6 FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYON OLACAK

Galatasaray, bu maçta şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti takmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

18.05.2025 17:41

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR'UN 58. RANDEVUSU

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak.

İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında saat 19.00'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 58 maç olacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 57 müsabakada Galatasaray 35, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 127 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle cevap verebildi.

18.05.2025 17:41

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 28 lig maçının 22'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 81 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

18.05.2025 17:40

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 57 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

18.05.2025 17:41

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Sallai, Yunus, Eren, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

Yer: İstanbul