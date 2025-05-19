Beş yıldızlı şampiyon! 2024-25 Süper Lig sezonunda şampiyon Galatasaray

Okan Buruk’un takımı bir puanın yeteceği maçta Kayserispor’u Osimhen, Barış Alper ve Muslera’nın attığı penaltı golüyle mağlup etti... Sarı kırmızılılar ligin bitmesine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantiledi ve armasına beşinci yıldızı ekledi...

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Son iki sezonda olduğu gibi 2024-25 sezonunda da Süper Lig’in şampiyonu G.Saray oldu... Sarı kırmızılılar dün de Kayserispor’u yenerek 25. şampiyonluğuna uzandı, bir başka ifadeyle 5. yıldızını taktı. Teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılı takımı üst üste üçüncü sezonunda da mutlu sona ulaştırdı ve büyük bir başarıya imza attı.

Rams Park dün tarihî günlerinden birini yaşarken tribünleri dolduran G.Saray taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte âdeta yer yerinden oynarken futbolcular Okan Buruk’la birlikte tribünlere koştu ve şampiyonluğun sevincini doyumsuzca yaşadı.

DİREKT DEVLER LİGİ'NE

G.Saray bitime iki maç kala şampiyonluğunu garantilerken bu sezon oynadığı 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve sadece deplasmanda Beşiktaş’a yenildi. Tarihî rakibi ve Süper Lig’deki takipçisi F.Bahçe’yi Kadıköy’de hem ligde yenen hem de kupada devirip eleyen Cimbom yakaladığı psikolojik üstünlüğünü ve puan avantajını korumayı bildi.

Okan Buruk’un takımı Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde ederken büyük de bir geliri kasasına koydu. Takımın file bekçisi Fernando Muslera da 19. kupasını kazanarak Türk futbol tarihinde bu alanda rekor kıran isim oldu.