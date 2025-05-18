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Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerine 'Deli' göndermesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızını taktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'ya göndermeler dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte 5. yıldızını armasına ekleyen ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti.

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerine 'Deli' göndermesi! - 1. Resim

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sert göndermelerde bulundu. "İstanbul'un tek hakimi Galatasaray" etiketiyle yapılan paylaşım, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerine 'Deli' göndermesi! - 2. Resim

Galatasaray'ın göndermelerinden biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City sahibi Acun Ilıcalı'ya yapıldı. 

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerine 'Deli' göndermesi! - 3. Resim

En dikkat çeken paylaşım ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelikti. Sezon içinde yaptığı çıkışlar ve açıklamalarıyla dikkat çeken Mourinho'ya "Deli" göndermesi yapıldı.

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerine 'Deli' göndermesi! - 4. Resim

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Kaderinizden kaçamazsınız…" ifadeleriyle yapılan paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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