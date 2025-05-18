Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 5. yıldızını takarken, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Devler ligindeki yeni formatla birlikte Galatasaray'ın kasasına girecek gelirler netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

UEFA, bu sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gitti. Eski grup aşaması yerini lig formatına bırakırken, katılımcı takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı. Yeni düzende, lig aşamasını ilk 8'de bitiren ekipler doğrudan son 16'ya kalacak, 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

UEFA'nın açıkladığı verilere göre, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan her takım 18.62 milyon euro katılım bedeli alacak. Galatasaray, bu bedeli şimdiden kasasına koymuş durumda.

Şampiyonlar Ligi'nden kazanılacak prim şu şekilde: