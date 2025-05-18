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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 5. yıldızını takarken, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Devler ligindeki yeni formatla birlikte Galatasaray'ın kasasına girecek gelirler netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak - 1. Resim

UEFA, bu sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gitti. Eski grup aşaması yerini lig formatına bırakırken, katılımcı takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı. Yeni düzende, lig aşamasını ilk 8'de bitiren ekipler doğrudan son 16'ya kalacak, 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak - 2. Resim

UEFA'nın açıkladığı verilere göre, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan her takım 18.62 milyon euro katılım bedeli alacak. Galatasaray, bu bedeli şimdiden kasasına koymuş durumda.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak - 3. Resim

Şampiyonlar Ligi'nden kazanılacak prim şu şekilde:

  • Katılım bedeli: 18.62 milyon euro
  • Galibiyet: 2.1 milyon euro
  • Beraberlik: 700 Bin Euro
  • Play-off katılım: 1 milyon euro
  • Son 16 turu: 11 milyon euro
  • Çeyrek final: 12.5 milyon euro
  • Yarı final: 15 milyon euro
  • Final: 18.5 milyon euro
  • Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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