Osimhen'e bir kulüpten iki ayrı teklif! '100 milyon euro' detayı...

Galatasaray'daki performansıyla birçok büyük kulübü peşine takan Victor Osimhen'e Al Hilal'den iki teklif birden geldi. İlginç gelişmenin ardından Osimhen'in yakın zamanda karar vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de. Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Nijeryalı yıldızın kararı bekleniyor. Performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken Osimhen'e Galatasaray dışında birçok kulüpten de teklif geldiği belirtilirken, Al Hilal ile ilgili ortaya atılan iddia ise ilgi çekti.

TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİLER

Akşam'ın haberine göre; 26 yaşındaki Nijeryalı golcüyle Galatasaray'ın yanı sıra Juventus, Chelsea ve Manchester United da ciddi şekilde ilgileniyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

KARARINI YAKIN ZAMANDA VERECEK

Al Hilal'in Osimhen'i ikna etmek için iki ayrı teklifi bulunduğu iddia edildi.

Suudi ekibin ilk düşüncesi, Nijeryalı yıldızın 14 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası boyunca Al Hilal forması giymesi. Bu teklif Osimhen'in cephesine iletildi.

İkinci teklif ise 3 yıl için 100 milyon euro değerinde bir sözleşme. Osimhen cephesi, bu iki cazip teklifi masaya yatırmış durumda. Başarılı oyuncu, kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda verecek.

GALATASARAY HAZIR KITA BEKLİYOR

Galatasaray cephesi ise Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis bedelini hazırlamış durumda. İtalyan ekibi Napoli ile ön görüşme de yapıldı. Sarı kırmızılılar, Nijeryalıya yıllık yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapmayı planlıyor.

Cimbom, bu transferin mali yükünü karşılamak için bazı sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor ve kısa süre içinde bazı sponsorluk anlaşmalarının duyurulması bekleniyor.