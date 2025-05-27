Artık hedef devler ligi! Okan Buruk'tan Avrupa mesajı

Sarı kırmızılı takımda üst üste üçüncü şampiyonluğuna imza atan başarılı teknik adam “Önceki senelere göre daha da tecrübelendik. Gelecek sezon Avrupa’da başarı istiyoruz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AA’nın sorularını cevapladı. Üst üste gelen üç şampiyonluktan, sezonun kırılma anlarına kadar samimi açıklamalar yapan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı istediklerini söyledi.

İşte Buruk’un sözleri:

“25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kapattık. Dört günde iki kupa kazandık. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü konu; Avrupa Ligi’nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Bizim yendiğimiz takım Avrupa Ligi’ni kazandı. Bu yüzden daha da hırslandık…”

2026 MOTTOMUZ 26

“Seneye daha güçlü kadro kuracağız. Geçmiş sezonlara göre daha tecrübe kazandık. Artık hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde başarı. Şu var hep içimde; Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi’ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Elbette üst üste dördüncü şampiyonluğu da istiyoruz. Bu sezon Fenerbahçe’nin 6 puan önündeyken bile olumsuz bir hava oluşturuldu. Ama ben oyuncularıma ‘Yine biz kazanacağız’ dedim. Üst üste 4. şampiyonluk... 2026’da 26. Şampiyonluk. Yeni mottomuz bu. Şampiyonluk için kadromuzu doğru kuracağız, yine başaracağız...”

BURUK RESMEN AÇIKLADI

Okan Buruk, takımın yıldızları Fernando Muslera ile Dries Mertens’in ayrılacağını açıkladı. Buruk, “Onların ayrılacak olması bizi çok duygulandırıyor. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Ayrılıklar bu işin bir parçası. Günay’ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak” ifadelerini kullandı.

BARIŞ BİZİMLE KALSIN

Barış Alper ile ilgili konuşan Okan Buruk “Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Ama ben bizimle kalmasını istiyorum, en doğrusu bu” dedi.

"TFF'YE TEŞEKKÜRLER"

“Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı’da aldık. TFF’ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler.”

"MOURİNHO TÜRKİYE'YE HİÇBİR ŞEY KATMADI!"

Sezon boyunca gerilim yaşadıkları Jose Mourinho ile ilgili konuşan Okan Buruk “Türkiye’ye gelmesi, herkes için pozitif bir şeydi, öyle gözüküyordu en baştaki resimde. Ama ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz konuştu. Türk futboluna bir şey katmadı bence. Türk futboluyla ilgili sözlerini hiç dikkate almadık, kendi işimize baktık” diye konuştu.