Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a sitem! İşte sahneye çıkmamasının sebebi...

Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı akış listesinde adı bulunan Coşkun Sabah'ın sahneye çıkmaması dikkat çekti. Sabah, kutlama programından neden çıkarıldığını belirterek adeta sitem etti.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu ilan ederek 5'inci yıldızı takan Galatasaray, kupayı Yenikapı'daki kutlamalarda kaldırdı. Şampiyonluk kutlamasında birçok sanatçı sahneye çıkarken, listede adı yer alan Coşkun Sabah'ın sahne almaması dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili videolu bir açıklama yaptı ve menajerlere sitem etti.

"PROGRAMDAYDIM AMA DEĞİŞTİRİLDİ"

Galatasaray'a sitem eden Coşkun Sabah, Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını söyledi. Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış ve organizasyonu rahatsız etmişler. Kulübe yakışmadı. Ben de Ankara'dan dönmüştüm, yorgundum. Nasıl döneceğim diye düşünürken çıkarıldığımı öğrendim."

İLGİNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Coşkun Sabah'la ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, 2014-2015 şampiyonluğunda Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesi için Coşkun Sabah'la anlaştığı ancak başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı geceye ünlü sanatçının söz verdiği halde katıldığı öne sürüldü.