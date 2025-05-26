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Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı? 'Champions Fest' rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı Yenikapı'da görkemli bir organizasyonla kutladı. Peki Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç taraftar geldi? İşte detaylar...

Süper Lig'in sona ermesine iki hafta kala 25'inci şampiyonluğunu ilan eden ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray, kutlamaları Yenikapı'da düzenledi. İki gün süren kutlamalar, dün akşam saatlerinde kupanın kaldırılması ile taçlandırıldı.

Akşam saatlerine kadar DJ performansları ile geçen organizasyonda, havanın kararmaya başlaması ile sanatçılar sahne aldı. Ardından ise futbolcular bir bir sahneye çıktı. Giriş çıkışlarda izdiham yaşanırken, Yenikapı kutlamalarına kaç taraftarın geldiği merak konusu oldu.

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı? 'Champions Fest' rekor kırdı - 1. Resim

"700 BİNİ AŞTI" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Yenikapı'ya gelen sarı kırmızılı taraftar sayısı 700 bini aştı. Taraftar sayısının, Galatasaray takımının alana gelişiyle tavan yaptığı vurgulandı. Haberde, "Gecenin assolisti Okan Buruk ve Aslanları, akşam 22.00'den sonra kendilerini yağmura rağmen saatlerdir bekleyen 700 bini aşkın taraftarıyla buluştu" ifadesi yer aldı.

Galatasaraylılar merakla Yenikapı'ya gelen taraftar sayısının resmen açıklanmasını bekliyor.

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı? 'Champions Fest' rekor kırdı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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