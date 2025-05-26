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Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray bayraklarına saldırdı: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması sırasında bazı taraftarlar Galatasaray bayraklarına saldırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ancak zafer bazı saldırganların eylemleri nedeniyle gölgelendi. 

Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yalova Emniyeti olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) ve mala zarar vermeden işlem yapıldı.

Polis, kamera görüntülerinden olaya karışan diğer taraftarların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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