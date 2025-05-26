Hande Baladın'dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın'dan gelen Fenerbahçe paylaşımı, sarı lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 80-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü.

Altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı'na veda eden milli voleybolcu Hande Baladın, Avrupa şampiyonu olan sarı lacivertlileri tebrik etti. Baladın'ın bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Eczacıbaşı'na veda eden Hande Baladın'ın Fenerbahçe Medicana ile anlaştığı iddiaları bir süredir spor gündemini meşgul ediyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde milli voleybolcunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

İşte başarılı sporcunun peş peşe yaptığı paylaşımlar: