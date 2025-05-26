Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hande Baladın'dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

Hande Baladın'dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hande Baladın&#039;dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın'dan gelen Fenerbahçe paylaşımı, sarı lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 80-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü.

Altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı'na veda eden milli voleybolcu Hande Baladın, Avrupa şampiyonu olan sarı lacivertlileri tebrik etti. Baladın'ın bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Eczacıbaşı'na veda eden Hande Baladın'ın Fenerbahçe Medicana ile anlaştığı iddiaları bir süredir spor gündemini meşgul ediyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde milli voleybolcunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

İşte başarılı sporcunun peş peşe yaptığı paylaşımlar:

Hande Baladın'dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı - 1. Resim

Hande Baladın'dan heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Mayıs Canva erişim sorunu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı? 'Champions Fest' rekor kırdı - SporYenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı?Jose Mourinho'ya Türk yardımcı! Kulübün efsane ismi teknik ekibe katılıyor - SporJose Mourinho'ya Türk yardımcıMelih Mahmutoğlu'nun canlı yayındaki 'prim' sözleri gündem oldu - SporMelih Mahmutoğlu'ndan canlı yayında 'prim' sözleri"Çeyrek finalin cellatları, inanılmaz destana son verdi" | Fenerbahçe'nin zaferi Fransız basınında - Spor"Çeyrek finalin cellatları, destana son verdi"Osimhen, başkanla bizzat görüştü! Transferde anlaşma tamam - SporOsimhen, başkanla bizzat görüştüAlvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı - SporYıldız oyuncu kutlamaya katılmadı! Nedeni ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...