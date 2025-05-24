Eczacıbaşı'da bir devrin sonu: Hande Baladın için resmi açıklama

Eczacıbaşı Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Turuncu-beyazlılar, altyapısında yetişen Baladın için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Eczacıbaşı Dynavit, uzun yıllardır formasını giyen Hande Baladın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, milli voleybolcu için duygusal bir veda klibi hazırlandı.

"HENÜZ BİR ÇOCUKKEN AİLEMİZE KATILDI"

Hande Baladın için "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ECZACIBAŞI'DA 6 KUPA, 4 FİNAL

27 yaşındaki milli smaçör, 2013-2014 sezonundan itibaren formasını giydiği Eczacıbaşı ile 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası kazanırken; 3 kez Sultanlar Ligi ve bir kez CEV Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Yıldız oyuncu, 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da, 2018-2019 sezonunu ise Galatasaray’da kiralık olarak geçirdi.