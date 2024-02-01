Hande Baladın'ı tehdit davası: 'Sanığın akıl sağlığı yerinde değil' kararı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden Mustafa Neşeli'ye akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza verilmedi.

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla başlayan yargılama sürecine İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ile taraf avukatları katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, dosyaya sunulan sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtilen raporda, suça ilişkin cezai sorumluluğunun da olmadığı kaydedildi.

SANIKTAN 'RAHATSIZDIM' SAVUNMASI

Rapora karşı beyanı sorulan sanık Neşeli, "Rahatsızdım" dedi. Müşteki Hande Baladın'ın avukatı Ece Yetkin yeni rapor alınmasını istedi, TVF avukatı Ceren Nur Tutal davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatı Adnan Mercan da mütalaaya katılarak, bu doğrultuda karar verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin görüşünü sorulan cumhuriyet savcısı ise davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğunu belirttiği sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle TVF'nin katılma talebi ile ve müşteki avukatının yeni rapor alınması taleplerini reddeden mahkeme, davayı da karara bağladı.

'AKIL SAĞLIĞI' KARARI

Sanığın akıl hastalığı nedeniyle üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkati çeken mahkeme, ayrıca isnat edilen fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin de önemli derecede azalmış olduğunu kaydetti. Mahkeme, bu gerekçelerle sanığa ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.

Sanık Mustafa Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağlayan mahkeme, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesine kadar sanığın bu durumunun devam etmesini de hükme bağladı.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Neşeli'nin avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Zaten silahlı tehdit unsurunun hiç oluşmadığını söyledik. Cezasızlık nedenleri de ortaya çıktı, olması gereken bir karar" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Neşeli'nin, milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından "yüzüne asit atarım" ve "arabanı tararım" şeklinde mesajlar atarak tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Sanığın mesajlarının "basit tehdit" suçundan öte, korku ve endişe oluşturduğu ifade edilen iddianamede, "silahla tehdit" suçunun unsurlarının oluştuğu ve söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtilmişti.

İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olduktan sonra sosyal medya hesabından tehditler almaya başladığını duyurmuştu. Instagram kullanıcısı Mustafa Neşeli, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Aynı kullanıcı, Baladın'ı "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" diye tehdit etmişti. Tehditlerin devam etmesi üzerine Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Tehditlerin yer aldığı dilekçede, Mustafa N'nin "Tehdit" suçundan cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanan Mustafa Neşeli için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mustafa Neşeli'ye 'silahla tehdit' suçlaması yöneltilmişti.