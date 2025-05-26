"Çeyrek finalin cellatları, inanılmaz destana son verdi" | Fenerbahçe'nin zaferi Fransız basınında

EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Sarı lacivertli ekibin başarısı, Fransız basınında geniş yer buldu.

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen final-four'da önce Yunan ekibi Panathinaikos'u, finalde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Temsilcimizin başarısı, Fransız basınında da yankılandı.

İşte yapılan yorumlar...

"MONACO DAHA İYİ BAŞLAMIŞTI AMA..."

20 minutes: "Monaco ikinci yarıda ipleri kaybetti ve Fenerbahçe'nin kupayı almasına izin verdi. Monaco maça daha iyi başlamıştı ama Fenerbahçe, hücumda Mike James'e çok bağımlı olan bir takım karşısında yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Üç çeyrek inandık ama takım çok kısaydı, 40 Euroleague maçının oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç..."

"MONACO'NUN HAYALİNİ YERLE BİR ETTİ"

Basket USA: "Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in liderliğindeki Fenerbahçe, 2025 Euroleague'i finalde Monaco'yu (81-70) yenerek kazandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun finalinde Fenerbahçe'ye yenilen mavi beyazlılar, hayallerine ulaşamadı. Türk savunması, Monako'nun skorer oyuncularını kontrol etti."

"MONACO ÇAYLAĞI DERS ÇIKARDI"

Eurosport Fransa: "AS Monaco'nun, finalde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Monaco umduğu dolu dolu maçı veremedi. Sinir bozucu, kesinlikle, ama çok da şaşırtıcı değil."

"MONACO BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

Franceinfo: "AS Monaco basketbolcuları, Abu Dabi'deki Ethiad Arena'da oynanan Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 81-70 mağlup oldu. Euroleague'de şampiyonluk kazanan tek Franız kulüp olan CSP Limoges'u taklit etmeyi uman Monaco için gerçek bir hayal kırıklığı oldu. İki yıl önce Final Four'da yarı finalde Olympiakos'a elenen Monacolular, bir kez daha şansını kaçırdı."

"MONACO İÇİN BASAMAK ÇOK YÜKSEKTİ"

RMC Sport: "Limoges'un zaferinden 32 yıl sonra Monaco, Euroleague finalinde elendi. Sert Türk defansı ve Marko Guduric'in koçbaşları karşısında dağılan ASM için hayal kırıklığına neden olan bir senaryo. Fenerbahçe, kupada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yarışmada bizi hayallere sürükleyen Monacoluların o acımasız finale kadar sergilediği müthiş performans aklımızda kalacak."

"AVRUPA RÜYASI SONA ERDİ"

Le Parisien: "Rüya, Euroleague sezon finalinin yapıldığı Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın güneşi altında uçup gitti. Bu seviyede ilk kez mücadele eden ve devre arasına kadar maçı domine eden Monacolular, prestijli organizasyonun Final Four finalinde Fenerbahçe'ye 70-81 mağlup oldu. Paris Basketbol'un çeyrek finaldeki cellatları olan Türkler, Monacoluların inanılmaz destanına son verdi."

"KITA ZAFERİ ARAYIŞINDA BAŞARISIZ OLDU"

Le Monde: "Avrupa'nın çatısına tırmanmak için çöle gitmişlerdi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde AS Monaco'nun zafer hayalleri suya düştü. Monaco, Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 70-81 yenilerek elendi."