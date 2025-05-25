CANLI | AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu finalinde Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. İşte canlı anlatım ve son dakika bilgileri...

Canlı Anlatım Özeti ÜÇÜNCÜ DEVRE BAŞLADI

İKİNCİ DEVRE BAŞLADI

MÜCADELE BAŞLADI

AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

MAÇIN İLK 5'LİSİ

ALİ KOÇ TAKIMI UĞURLADI

TRİBÜNLERDE FENERBAHÇE HAKİMİYETİ

FRANSA, 32 YIL SONRA FİNALDE TEMSİL EDİLDİ

25.05.2025 20:58

ÜÇÜNCÜ DEVRE BAŞLADI

Müsabakada üçüncü çeyrek oynanıyor.

25.05.2025 20:26

İKİNCİ DEVRE BAŞLADI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Finali'nde ilk yarıyı 2 sayı farkla önde tamamladı.

İkinci çeyrek sonucu: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko

25.05.2025 20:10

MÜCADELE BAŞLADI

İlk çeyrek sonucu: Monaco 20-18 Fenerbahçe Beko

Monaco, Jaron Blossomgame'in isabetiyle periyot sonunda öne geçti. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli’nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skoru dengede tutmaya çalışsa da ilk çeyrek 20-18 Monaco üstünlüğüyle tamamlandı.

25.05.2025 20:10

AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

Etihad Salonu'nda 20.00'de başlayan karşılaşma S Sport'ta yayınlanıyor.

25.05.2025 20:09

MAÇIN İLK 5'LİSİ

Monaco'nun 5'i: Blossomgame, Diallo, Mike James, Strazel, Theis

Fenerbahçe Beko'nun 5'i: Birch, Colson, Guduric, Devon Hall, Nigel Hayes

25.05.2025 20:09

ALİ KOÇ TAKIMI UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Dörtlü Final'in ilk gününden bu yana Abu Dabi'de bulunan Ali Koç, final için konakladığı otelde bulunan takımı salona uğurladı. Ali Koç karşılaşmayı yine oğlu Kerim Rahmi Koç ile izledi.

25.05.2025 20:09

TRİBÜNLERDE FENERBAHÇE HAKİMİYETİ

Final maçında salonun büyük bölümünü Fenerbahçeli taraftarlar doldurdu.

Etihad Arena'yı dolduran taraftarlar sarı-lacivertli takıma büyük destek verdi. Monaco'yu destekleyen 500 kadar taraftar da salondaki yerini aldı.

25.05.2025 20:09

FRANSA, 32 YIL SONRA FİNALDE TEMSİL EDİLDİ

Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden bir takım 32 yıl sonra final oynadı.

Final oynama başarısını son olarak 1993 yılında Limoges göstermiş ve kupayı almıştı. Monaco, Fransa'nın 32 yıllık final hasretini de dindirdi.

Yer: Etihad Arena