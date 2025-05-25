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Fenerbahçe'de En-Nesyri rüzgarı! İspanya'dan talip var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de En-Nesyri rüzgarı! İspanya&#039;dan talip var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin golcüsü En-Nesyri için La Liga'dan flaş talipler çıktı. Villarreal ve Real Betis'in peşinde olduğu yıldız için sarı-lacivertliler rekor bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız için İspanya'dan Villarreal ve Real Betis'in devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri rüzgarı! İspanya'dan talip var - 1. Resim

Sezon başında Sevilla'dan 20 milyon euroya transfer edilen En-Nesyri, attığı gollerle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı. Ancak yıldız oyuncunun geleceği merak konusu. Daha önce Premier Lig ekipleri ve Al Nassr'ın radarında olduğu konuşulan En-Nesyri için şimdi de La Liga kulüplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri rüzgarı! İspanya'dan talip var - 2. Resim

TRANSFERDE RAKAM BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre, Villarreal ve Real Betis'in, 27 yaşındaki golcü için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve tüm transfer şartlarını öğrenmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri rüzgarı! İspanya'dan talip var - 3. Resim

Fenerbahçe cephesi ise 24 milyon euro piyasa değeri olan En-Nesyri için 35-40 milyon euro bandında bir bonservis geliri hedefliyor. Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 50 maça çıkan En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın en golcü ismi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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