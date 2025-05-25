Erdoğan'dan Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'ya tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunun final etabında Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.

YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun tüm oyuncularını ve yöneticilerini kutluyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "EuroLeague zaferiyle bizi gururlandıran oyuncuları, teknik ekibi ve bu yolda takımını hiç yalnız bırakmayan büyük taraftarı yürekten tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şampiyona Selam" başlıklı paylaşımında, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Turkish Airlines EuroLeague'de tarih yazarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Gurur duyduk." ifadesine yer verdi.

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında şunları kaydetti:

"Turkish Airlines EuroLeague finalinde rakibi Monaco'yu mağlup ederek bir kez daha basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyorum. Sarı lacivertli kulübümüzün yöneticilerini, sporcularını ve taraftarlarını kutluyorum."

MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en büyüğünün bir kez daha Fenerbahçe olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Turkish Airlines EuroLeague sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Bu başarı, sadece bir spor zaferi değil; inancın ve emeğin ortak coşkusudur. Ülkemize bu gururu bir kez daha yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibi ve büyük Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."

YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fenerbahçe Beko'yu canı gönülden kutladığını kaydederek, "Bu başarıda emeği olan sporcuları, teknik heyeti ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, Ülkemize bu gururu yaşatan Sarı lacivert camiayı kutluyorum. Teşekkürler." mesajını paylaştı.