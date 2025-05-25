Ali Koç'tan tarihi şampiyonluk sonrası mesaj: "Bu zafer tüm Fenerbahçelilere armağan"

THY EuroLeague’de Monaco'yu mağlup ederek ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkan Fenerbahçe Beko'da, Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sonrası açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi zaferin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sevinç gözyaşları arasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere Final Four oynadık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Kimseyi geride bırakmadık, hep birlikte başardık" ifadelerini kullanan Koç, başarıyı tüm Fenerbahçelilere ve Türkiye'ye armağan etti.

Koç, "En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun. Daha nice zaferler için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.