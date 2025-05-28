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Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a '12 saat' isyanı: Kızlarımın hayallerini yıktınız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Yenikapı Miting Alanı'ndaki şampiyonluk kutlaması programında adı geçmesine rağmen sahneye çıkmaması dikkat çeken Coşkun Sabah, etkinlik listesinden son anda çıkarılması hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Usta sanatçı, "Kızlarım hazırlanmıştı,bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız" dedi.

Coşkun Sabah, Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarında yer alacakken son anda programdan çıkarılmasıyla ilgili tepkisini sürdürdü.

Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a '12 saat' isyanı: Kızlarımın hayallerini yıktınız! - 1. Resim

"12 SAAT KALA ÇIKARILDIM"

Habertürk'ten yer alan habere göre; Etiler'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı, "Nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. İyi olmaya çalışıyorum, bana hiçbir şey olmaz. 22 yıllık kulüp üyeliğim var, 3 sene sonra Divan Kurulu üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün önce teklif edildi. Sonra isteden çıkarıldım ve 12 saat kala yaşandı bunlar. Niye olduğunu bildiğim araştırmalarım var ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam. Özel bir marş da hazırlamıştım. Kızlarım hazırlanmıştı, bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir" dedi.

"İREM DERİCİ KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Meslektaşı İrem Derici'nin kendisi için "Coşkun Sabah, kutlamada 'Anılar' şarkısını mı okuyacak?" şeklindeki sözleri hatırlatılan Coşkun Sabah; "İrem'i boş verin. O kendi işine baksın önce. Muhatabım değil" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a '12 saat' isyanı: Kızlarımın hayallerini yıktınız! - 2. Resim

"BİR TANE BENİM GİBİ ALBÜM YAPAMAZSIN"

Derici'yi "kıskançlık" yapmakla suçlayan yaşındaki 72 sanatçı, "Kıskançlık duymasın. 45 yıldır sahnedeyim, herkes kıskanıyor. İrem 10 tane de albüm yapsan, bir tane benim gibi iyi yapamazsın. 16-17 tane hit bestenin sahibiyim. Kimde var bende olan şarkılar? Ben sadece insanlık adına söylüyorum. Kızlarımı üzdüler, buna kimin hakkı var da 12 saat kala iptal ediyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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