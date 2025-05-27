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Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen Galatasaray&#039;da kalacak mı? Okan Buruk&#039;tan transfer açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta 36 gol ile en büyük payı olan Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Al Hilal ile anlaştığı iddia edilen Victor Osimhen için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in attığı goller ile şampiyonluğu getirdi. Galatasaray ile özdeşleşen ve kariyerinin zirvesinde olan Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Osimhen Aslan olacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - 1. Resim

Bugüne kadar birçok kulübün ilgilendiği Osimhen'in Al Hilal ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 3 yıllık prensip anlaşmasına imza atan Osimhen'in 45 milyon Euro alacağı öne sürüldü. 

Osimhen Aslan olacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - 2. Resim

Al-Hilal Kulübü'nün resmi sitesi, dün Victor Osimhen formasını sayfasına koydu. Kısa süre sonra formanın kaldırılması ise dikkat çekti.

Osimhen Aslan olacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - 3. Resim

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Al Hilal ile anlaştığı iddia edilen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Osimhen Aslan olacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - 4. Resim

"OSİMHEN BURADA ÇOK MUTLU, ÜMİTLİYİZ"

Bir Youtube programına katılan Buruk, "Osimhen şartlara bakacak. Burada çok mutlu. Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Oyuncu geleceğiyle ilgili karar verecek. Burada inanılmaz katkı verdi. Saygı duymak gerekiyor ama bizde kalması için ümitliyiz. Profesyonel bir oyuncu. Bir şeyler konuşuluyor ama seçimi Osimhen verecek. Şartlara bakacak." ifadelerini kullandı.

Osimhen Aslan olacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - 5. Resim

OSİMHEN AL HİLAL İLE ANLAŞTI MI?

Buruk, Al Hilal ile anlaştığı iddialarına ise "Osimhen'în Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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