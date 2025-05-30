Osimhen ile karşılıklı göbek atmıştı! Kadir Ircı'dan üzen haber

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile karşılıklı dans eden Kadir Ircı'dan üzen haber geldi. Ircı, geçirdiği iş kazası nedeniyle parmaklarını kaybetti.

Sosyal medyada danslarıyla tanınan ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'le karşılıklı göbek atan Kadir Ircı, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ircı'dan üzen bir haber geldi.

PARMAKLARI KURTARILAMADI

Ircı, çalıştığı iş yerinde bir kaza geçirdi ve kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞIYOR

Kazanın ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini gösterdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Osimhen’in ise Ircı ile ilgili bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.