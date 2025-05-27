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Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Victor Osimhen açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında kaleyi koruyan ve 2019-2021 arasında yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük yapmak için doğru zamanı beklediğini söyledi. Eski milli kaleci, Süper Lig'de sezona damga vuran Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'e dair dikkat çeken sözler sarf etti.

Son olarak Bodrum FK'da teknik direktörlük görevinde bulunan Volkan Demirel, adının Fenerbahçe ile anılması hakkında açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki futbol adamı, Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Napoli ile oynadıkları karşılaşmada rakip olduğu Victor Osimhen'i de değerlendirdi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Victor Osimhen açıklaması - 1. Resim

"HER ŞEYİN ZAMANI VAR"

A Spor'a konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmayı çok istediğini belirterek, "Bu işler nasip. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım. "Ne eksik?" diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem" şeklinde konuştu.

"YETER Kİ MÜCADELEYİ KAYBETMEYELİM"

'Mücadele' vurgusu yapan  43 yaşındaki teknik direktör, "Bu sene ligde şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sene için mücadele var. O yüzden her zaman bir şans geliyor. Yeter ki o duyguyu, o mücadeleyi kaybetmeyelim" dedi.

"OSIMHEN İÇİN HAKLI ÇIKTIM"

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde, 29 Temmuz 2023'te Napoli'ye 4-0 yenildikleri maçta Victor Osimhen'in kendini fark ettirdiğini dile getiren Demirel, dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor hakkında şu ifadeleri kullandı:

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Victor Osimhen açıklaması - 2. Resim

"Ben zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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