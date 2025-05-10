Volkan Demirel'den canlı yayında Aziz Yıldırım itirafı! "Ben yolumu çizdim"

Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl (2002-2019) koruyan ve 2019-2021 arasında yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde yer alması yönünde teklif alıp almadığını açıkladı. Demirel, eski başkan Aziz Yıldırım'la ilgili bir de itirafta bulundu.

Volkan Demirel, Süper Lig',n 35'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-1 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından 'Asist Analiz' YouTube kanalında konuştu. Eski milli kaleci, canlı yayında Aziz Yıldırım'ın geçmiş yıllarda kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

MOURINHO SORUSUNA CEVAP

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör, "Mourinho, Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönem adınız çok geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' şeklinde söylemler olmuştu. Böyle bir teklif gelmiş miydi?" sorusuna, "Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok dile getirildi" cevabını verdi.

"BENİM YOLUM TEKNİK DİREKTÖRLÜK"

Hedeflerinden bahseden Volkan Demirel, "Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir teknik direktörün yardımcısı olmak, ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil. Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman" dedi.