Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin sahasında 1-0 kaybettiği Beşiktaş derbisine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın, daha önce Beşiktaş forması da giyen sarı-lacivertli futbolcular Anderson Talisca ve Cenk Tosun'la ilgili sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Beşiktaş 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla liderin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Kadıköy'deki dev derbinin yankıları sürerken, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları manşetlere çıktı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU"

Samsun Gazetesi'ne konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a evinde kaybetmesi sürpriz oldu, kimse beklemiyordu. Bu sonuç Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Beşiktaş’ın da 3'üncülüğünü perçinledi. Önümüzdeki hafta BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demirspor ile oynayacak. Puan farkı 5'e çıkmıştı, bu mağlubiyetle 2'ye düştü. Beşiktaş önümüze geçebilir ama son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. En kötü ihtimalle ligi 4'üncü tamamlamak istiyoruz" dedi.

"TALISCA VE CENK ETKİSİZDİ"

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Cenk Tosun ve Talisca'ya göndermede bulunan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için, ben de aynı mantığı güderek Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in kalpleri ile beyinleri arasında çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk, Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe, kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. Benim vizyonum ve projelerim var. Onları yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Samsunspor gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Samsunspor'un geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından Yüksel Yıldırım, kendi oyuncuları Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkındaki açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Yıldırım, "Bu çocuklarda kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. 'Olmamıştır' demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değil. Camia baskıları, şunlar var, bunlar var... Galatasaray'a karşı gol atsalardı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ediyorlar" sözlerini sarf etmişti.