PFDK derbinin faturasını kesti: Fenerbahçe'ye lazer cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübe ceza verdi. Fenerbahçe'nin sahasında 1-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde, Gedson Fernandes'in penaltı kullandığı sırada gözüne lazer tutulması da cezalandırıldı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

LAZER CEZASI 1 MİLYON 680 BİN TL

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK, Beşiktaş derbisinde penaltı atışı kullandığı sırada Gedson Fernandes'e lazer pointer tutulması sebebiyle Fenerbahçe'ye 1 milyon 680 bin ve sportif ekipman talimatına aykırılıktan 168 bin olmak üzere toplam 1 milyon 848 bin TL para cezası verdi.

BEŞİKTAŞ'A 1 MİLYON 98 BİN TL

Derbi maçta taraftarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a da 1 milyon 98 bin TL para cezası uygulandı.

GALATASARAY'A 168 BİN TL

PFDK, çeşitli nedenlerle Galatasaray'a 168 bin TL, Trabzonspor'a 660 bin TL, Antalyaspor'a 618 bin TL, Konyaspor'a 168 bin TL, Çaykur Rizespor'a 840 bin TL, Kayserispor'a 168 bin TL, Kasımpaşa'ya 750 bin TL, Adana Demirspor'a da 918 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetici Rıza Erkut Yurdemi'ye de 58 bin 500'er TL ceza uyguladı.

1. LİG'DEN 5 KULÜBE PARA CEZASI

PFDK tarafından 1. Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'ne 142 bin 500 TL, Siltaş Yapı Pendikspor'a 234 bin TL, Gençlerbirliği'ne 36 bin TL, Sakaryaspor'a 114 bin TL, Amed Sportif Faaliyetler'e de 84 bin TL para cezası verildi.

Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier de 2 maçtan men ve 19 bin 500 TL parayla cezalandırıldı.