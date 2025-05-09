Ali Koç'un Victor Osimhen mesajını açıkladı: Kimse ne olduğunu anlamaz!

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde Napoli'den kiraladığı, sarı-kırmızılı forma altında attığı 33 golle kariyer rekorunu kıran Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bonservis bedeli 75 milyon euro olan dünyaca ünlü forvet için Fenerbahçe'nin de devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray, Serie A kulübü Napoli ile devam eden kontratında "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Gazeteci Serhat Ulueren, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da Nijeryalı forveti transfer etmek istediğini öne sürdü.

"ALİ KOÇ 75 MİLYON EUROYU ANINDA VERİR"

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, Ali Koç'un Osimhen'e mesaj gönderdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Ali Koç, Osimhen'i havaya soktu. Zaten lig bitti. Bunu bilerek söyledi. Eğer gerçekten centilmenlik adına yapsaydı geride kalan 7-8 ayda bunları dile getirirdi. Ali Koç, Fenerbahçe'ye almak istiyor. Sonuçta Galatasaray'ın parası var da koskoca Koç Ailesi'nin oğlu Ali Koç'un yok mu? Var tabii ki. Üstlelik kadroyu hızlandıracaklarını söyledi. Demek ki Osimhen gibi hızlı adamlar alacaklar.

Napoli Başkanı biraz Tahtakale esnafı gibi. Parayı kim çok verirse ona satacak Osimhen'i. Çünkü 75'i kimse vermez? Herkes pazarlık yapmak ister. Ali Koç 75 milyon euroyu anında verir, kimse ne olduğunu anlamaz. Ancak adam Galatasaray'a aşırı bağlanmış ve çok seviyor. Mauro Icardi'nin 2 senelik havasını söndürdü."

"AKLINI YIKAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Fenerbahçe yönetiminin Osimhen adına devreye gireceğini söylüyorum. Ne dedi Ali Koç? 'Osimhen'i aldıkları zaman ben yurt dışındaydım, uyuyordum, telefonum kapalıydı' dedi. Buradan futbolcuya oyun yapıyor, aklını yıkamaya çalışıyor. 'Bizim haberimiz olsaydı seni alırdık' mesajı veriyor. Asla kötü forvet olduğundan bahsetmiyor. Galatasaray'ın işi zor. Bakalım Fenerbahçe o rakamlara çıkacak mı?"

OSIMHEN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, önceski gün katılığı programda, "Hayretler içerisindeyim, Osimhen özel bir oyuncu, Türkiye üstünde bir oyuncu. Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Gece 12-1 gibi yorulmuşum, 2 saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen’i alıyor. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu, son dakika Napoli başkanı fiyat artırdı ve Suudiler istemedi. Osimhen başka bir kategori ve o 40 yılda bir gelir. Osimhen’in Galatasaray’a gelmesi çok iyi oldu, o dönem tam İcardi sakatlanmıştı" açıklamasını yapmıştı.