Dursun Özbek'ten açıklama geldi: Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, attığı gollerin yanı sıra hırslı oyunu, enerjisi ve savunmaya yardım eden görüntüsüyle alkış alan Victor Osimhen hakkında konuştu. Özbek, bonservisi Serie A kulübü Napoli'de olan dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun geleceğine dair soruya cevap verdi.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluk için büyük avantaja sahip olan Galatasaray, son maçında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sezona damga vuran Victor Osimhen, 2 kez fileleri havalandırıp, galibiyete önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılı forma altında 33 gole ulaşan 26 yaşındaki santrfor, kariyer rekorunu kırmayı başardı.

ASTRONOMİK MALİYET

Bonservisi 75 milyon euro değerinde olan Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımın başarısı için mücadele edeceği merak ediliyor. Napoli'den kiraladığı yıldız golcü ile devam etmek isteyen Galatasaray, astronomik bonservis bedeli ve 15 milyon euro olduğu iddia edilen yıllık garanti ücret nedeniyle kaynak bulma çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ÖZBEK'E OSIMHEN SORUSU

İstanbul’da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de ve IWBF EuroCup 1’de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Dursun Özbek, "Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" şeklindeki soruyu cevapladı.

"ŞU ANDA TRANSFER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Dursun Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayında başlar. Hiç kimse kimi satacağız, kimi alacağız düşüncesinde olmasın. Önümüzde 5 maç var. Biz bu maçları kazanmayı hedefliyoruz. Şu anda transfer gündemimizde değil. Günü geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız" dedi.

"GALATASARAY'DA GÖREV ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Rol aldığı reklam filminin etkinliğine katılan genç futbolcu, "Türkiye'de olmaktan çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuşmuştu.