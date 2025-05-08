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Haberler > Spor > Ali Koç önemli açıklamalar yaptı: İmzayla başkan göndermek Fenerbahçe'ye yakışmaz

Ali Koç önemli açıklamalar yaptı: İmzayla başkan göndermek Fenerbahçe'ye yakışmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’nin 1 numarası, “Divanda söylediğim sözlerin arkasındayım. İstenen imza sayısı toplanırsa seçime gidilir. Beni onur kırıcı şekilde gönderirlerse ‘Kaderim buymuş’ derim. Gelecek sezon daha güçlü bir takım kuracağız” sözlerini kullandı.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç merakla beklenen açıklamalar yaptı. TRT Spor’a konuşan Koç istifa etmeyeceğini yinelerken, “Divanda söylediğim sözlerin arkasındayım. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum fakat imza kampanyasına saygı duyuyorum. İstenen imza sayısı yerine gelirse, seçime gidilir. Camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz. Ne yapacağız başka!” ifadelerini kullandı.

Ali Koç önemli açıklamalar yaptı: İmzayla başkan göndermek Fenerbahçe'ye yakışmaz - 1. Resim

4 ÜST DÜZEY TRANSFER

“İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe’ye yakışmaz” vurgusu yapan başkan, “Gelecek sezon Milan Skriniar seviyesinde dört ‘top class’ oyuncu alacağız. Takımdan bazı futbolculara iyi teklifler var. Gidenler olursa 5-6 üst düzey transfer de yapabiliriz” derken, “Tarihimizin en kuvvetli takımını kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız. Mali açıdan şimdi cephanemiz arttı” sözlerini kullandı.

Ali Koç önemli açıklamalar yaptı: İmzayla başkan göndermek Fenerbahçe'ye yakışmaz - 2. Resim

TARAFTARLARI ANLIYORUM

Koç, “Beşiktaş mağlubiyeti ve bu sezonki derbi performansımız kabul edilemez. Diğer camialar da uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal. Fakat maç içinde futbolcuların protesto edilmesini anlayamıyorum. Ben bugün taraftar olsam ‘istifa’ diye bağırmam, yönetime destek olurum” dedi.

Ali Koç önemli açıklamalar yaptı: İmzayla başkan göndermek Fenerbahçe'ye yakışmaz - 3. Resim

BÖYLESİ 40 YILDA BİR ÇIKAR

Koç’un en ilginç açıklamalarından G.Saray’ı şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen’le ilgili olanıydı: Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Saat 12-01 gibi yorulmuşum, iki saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen’i alıyor. Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılda bir gelir.  Osimhen’in Galatasaray’a gelmesi çok iyi oldu, o dönem tam İcardi sakatlanmıştı.

BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK 

Ali Koç, ‘Taraftar Mourinho için istifa tezahüratı yapmıyor’ sorusuna, “Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho’nun kredisi daha yüksek” cevabını verirken, “Onu bir konuda ikaz ettim. Bildiğini yaptı. Sonra ben haklı çıkınca gelip özür diledi. Böyle geri dönüşü olan bir insan. Jesus öyle değildi. Mourinho ile devam etmeye daha doğru buluyorum. Onun bizi şampiyon yapacağına inanıyorum” sözlerini kullandı. 

HEPTEN DE HAKSIZ DEĞİL 

Koç, “Yabancı VAR gelene kadar sezonun ilk yarısını hatırlayın. Rakibimiz (G.Saray) kaç tane maçı 1-0 kazandı. Belki Jose Mourinho’nun açıklamalarının (Ligin sonu başından belliydi sözleri) zamanlaması yanlış olabilir ama büyük resimde haklıydı. Mourinho, bu mücadeleyi verirken yıprandı. Onun geldiği seviyeden burayı görünce, ‘Biz nereye geldik?’ oldu” yorumunu yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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