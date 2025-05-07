Ali Koç, "Galatasaray'a nasip oldu" diyerek Osimhen transferinin detayları için açıklama yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Osimhen'in Galatasaray'a transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. TRT Spor'da katıldığı yayında konuşan Koç, Nijeryalı golcünün transfer sürecine dair detayları paylaştı.

Ali Koç, Osimhen'in Galatasaray'a transferi konusunda şaşkın olduğunu belirterek, "Hayretler içerisindeyim, Osimhen özel bir oyuncu, Türkiye üstünde bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi." dedi.

Nijeryalı golcünün aslında Suudi Arabistan'a transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Koç, "Saat 12-1 gibi yorulmuşum, 2 saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen'i alıyor. Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu, son dakika Napoli başkanı fiyat artırdı. Suudiler istemedi, Galatasaray'a nasip oldu." açıklamalarını yaptı.